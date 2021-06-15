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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Индия готовится начать производство Covid-вакцины от Novavax

вакцинация

Вакцину против коронавируса от Novavax готовятся производить в Индии. Производство будет происходить в Институте сыворотки крови.

Об планах сообщил представитель правительства Индии Винод Кумар Пол.

— Институт сыворотки крови в Индии готовится производить в стране вакцину против коронавируса от Novavax, — говорится в сообщении.

Ранее производители вакцины от Novavax сообщили об эффективности своего вещества в борьбе с вирусом.

Вакцина от Novavax

После проведения испытаний в США и Мексике вакцина против коронавируса от Novavax показала общую эффективность 90,4%.

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В США вакцина Novavax продемонстрировала эффективность 90,4% - разработчики

При этом, по информации разработчиков, введение вещества хорошо переносилось пациентами, значительные осложнения не наблюдались.

Подробнее о вакцине против коронавируса от Novavax читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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