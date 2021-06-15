Вакцину против коронавируса от Novavax готовятся производить в Индии. Производство будет происходить в Институте сыворотки крови.

Об планах сообщил представитель правительства Индии Винод Кумар Пол.

— Институт сыворотки крови в Индии готовится производить в стране вакцину против коронавируса от Novavax, — говорится в сообщении.

Ранее производители вакцины от Novavax сообщили об эффективности своего вещества в борьбе с вирусом.

Вакцина от Novavax

После проведения испытаний в США и Мексике вакцина против коронавируса от Novavax показала общую эффективность 90,4%.

При этом, по информации разработчиков, введение вещества хорошо переносилось пациентами, значительные осложнения не наблюдались.

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Источник: The Guardian