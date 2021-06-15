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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Иран одобрил собственную Covid-вакцину — СМИ

вакцинація дитина

Иран одобрил экстренное использование своей первой вакцины против коронавируса. Этот шаг может способствовать массовой иммунизации граждан в стране.

Экстренное использование иранского препарата COVIran Barekat одобрили местные органы здравоохранения после того, как Иран столкнулся с проблемами импорта нужного количества Covid-вакцин.

Иранская фармацевтическая компания Shifafarmed создала вакцину на основе деактивированного вируса. Первое исследование в стране относительно безопасности и эффективности препарата провели в декабре 2020 года.

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Иран также заявил, что работает над вакциной совместно с другой страной. Министр здравоохранения сообщил, что еще одну вакцину совместного производства Ирана и Кубы хотят одобрить в стране на следующей неделе.

Вакцинация в Украине

Вопрос о проведении ежегодной вакцинации в Украине пока находится на рассмотрении. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, нужно провести дополнительные исследования относительно продолжительности иммунитета после вакцинации.

Если иммунитет будет длиться около одного или двух лет, тогда Минздрав может принять решение о ежегодной вакцинации. Ляшко заявил, что Минздрав готовится к такому варианту событий.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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