С сегодняшнего дня, 15 июня, в Израиле утратило силу официальное требование ношения масок в помещениях. Об этом вчера заявило Министерство здравоохранения Израиля.

Данное распоряжение подписал министр здравоохранения Хези Леви. В то время, как его предшественник, Юлий Эдельштейн, еще в начале июня заявлял, что не произойдет неожиданного увеличения числа инфекций, если обязанность носить маску будет снята с 15 июня.

Следует отметить, что отмена масок не распространяется на социальные службы, учреждения для длительной госпитализации и дома для престарелых. А также в отношении невакцинированных или не выздоровевших людей.

Маска обязательна для тех, кто направляется на карантин, и для пассажиров авиарейсов.

Напомним, что с 18 апреля страна отменило обязательство носить маску на открытом воздухе. Это стало возможным на фоне снижения числа случаев заражения Covid-19.

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