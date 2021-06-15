Молодые люди обнаруживают склонность больше пить спиртного на случайных свиданиях. Но если речь идет не о флирте, а о серьезных отношениях, горячительные напитки отходят на задний план. К такому выводу в ходе своего исследования пришли научные сотрудники Вашингтонского университета в США.

В исследование приняли участие свыше 700 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Причем это были не только студенты колледжа. В течение двух лет они каждый месяц заполняли соответствующие анкеты.

— Идея состоит в том, чтобы понять, могут ли молодые люди рассматривать алкоголь как способ облегчить отношения, сделать их более интересными, — отметила ведущий автор статьи Дженнифер Дакворт.

По словам ученой, понимание того, что происходит в их жизни на протяжении определенного времени очень важно, если мы говорим о желании снизить риск употребления алкоголя.

Например, с помощью мероприятий, которые помогают дать молодым людям навыки, мотивирующие должным образом их поведение и отношение к спиртному.

Читайте также, что нужно делать при отравлении пивом.