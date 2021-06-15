Вакцинация в Украине: каким препаратом будут прививать народных депутатов в Украине

Народных депутатов Украины будут вакцинировать от коронавируса препаратом Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщили народный депутат от партии Голос Галина Васильченко и народный депутат от Европейской солидарности Михаил Бондарь в комментарии одному из изданий.

По словам Васильченко, вакцинация нардепов будет проходить 15-18 июня.

— Присылали приглашения во фракционные чаты, было письмо от Аппарата Верховной Рады. И, мне кажется, что сегодня пришло в комитетский чат. Нам сообщили, что можно записываться. И можно подавать себя и своих помощников, которые работают не на общественных началах, а которые работают по срочному договору, — отметила она.

В то же время Бондарь подтвердил, что прививки будут проводить в эти даты препаратом Pfizer. Он добавил, что вакцину смогут получить депутаты и работники секретариата.

Текст приглашения опубликовал в социальных сетях политтехнолог Тарас Березовец. Согласно документу, для народных депутатов составят отдельный график, который им пришлют позже.

Когда и каким препаратом будут вакцинировать от Covid-19 народных депутатов / 1 фотография

С собой на вакцинацию им нужно взять паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

Ранее в Минздраве отмечали, что поставки вакцины Pfizer/BioNTech используют для работников сферы образования, людей из первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее, военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности и представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 14 июня в Украине от Covid-19 вакцинировали 50 057 людей. 28 100 из них получили первую дозу препарата. Завершили вакцинацию 21 957 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине против Covid-19 вакцинировали 1 768 556 человек. Из них 1 507 801 человек получил первую дозу препарата. 260 755 украинцев уже закончили иммунизацию, получив две дозы вакцины. Всего в Украине провели 1 768 556 прививок.

Подробнее о статистике вакцинации от Covid-19 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: УНИАН, Тарас Березовец

Фото: КГГА