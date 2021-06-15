Ведущий ученый Уханьского института вирусологии Ши Чженли опровергла утверждение о том, что коронавирус вышел из лаборатории института и добавила, что нет никаких доказательств этому факту, а исследователей “неизвестно за что постоянно поливают грязью”. Об этом она рассказала в интервью газете The New York Times.

Ши Чженли опровергла информацию о том, что китайские ученые из института обращались в медучреждения с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, еще за месяц до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания Covid-19.

— Уханьский институт вирусологии не сталкивался с подобными случаями, — подчеркнула она, попросив при наличии другой информации назвать имена этих людей.

The New York Times ранее ссылались на высоких должностных лиц администрации США, когда писали, что американская разведка имеет еще неисследованные данные относительно источника пандемии коронавируса и технические возможности, чтобы выяснить, вышел ли вирус из лаборатории или распространился через контакты людей с животными.

Президент США Джо Байден в связи с этим поручил разведке “удвоить усилия” в поисках источника происхождения Covid-19, обратив внимание на Китай.

Читайте Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса 7 лет

Посольство Китая в США считает, что возобновление расследования является обвинением КНР “в том, что она является основным источником распространения в мире коронавируса”. Посольство отметило, что такие высказывания осложнят борьбу с пандемией.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Уханьский институт вирусологии, сделали вывод: утечка вирусов из лаборатории института “крайне маловероятна”.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзян заявил, что Соединенные Штаты также должны допустить специалистов ВОЗ на свои объекты для продолжения расследования.

Ранее США призвали Китай обнародовать записи, связанные с протеканием болезни сотрудников лаборатории Уханьского института вирусологии, которые могли заболеть коронавирусом еще в 2019 году.