Киев по состоянию на утро вторника, 15 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки в украинской столице Covid-19 был диагностирован у 243 жителей, а 4 человека не смогли справиться с осложнениями болезни и скончались.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 211 181 случай Covid-19, а умерли от этого заболевания 5160 киевлян.

В то же время полностью выздороветь удалось уже 198 921 человек, а за сутки этот показатель достиг отметки 2 047 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: