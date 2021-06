Циркуляция коронавируса в США началась еще в декабре 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования по тестированию антител, во время которого ученые изучили образцы, первоначально собранные в рамках исследовательской программы Национального института здравоохранения.

Во время исследования ученые проанализировали более 24 тыс. сохранившихся образцов крови, которые предоставили участники программы в 50 штатах в период со 2 января по 18 марта 2020 года.

Они обнаружили антитела против SARS-CoV-2 с помощью двух различных серологических тестов в образцах девяти участников. Участники были за пределами крупных городских горячих точек Сиэтла и Нью-Йорка, которые, как полагают, являются ключевыми точками распространения вируса в США.

В подобных исследованиях ложноположительные результаты вызывают беспокойство, особенно когда распространенность вирусных инфекций невелика, как это было в первые дни эпидемии в США.

Ученые в этом исследовании следовали рекомендациям центра по контролю и профилактике заболеваний в США в части использования последовательного тестирования на двух отдельных платформах, чтобы свести к минимуму ложноположительные результаты.

