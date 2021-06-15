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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Новая Covid-волна может начаться с Востока Украины — НАН о штамме Дельта

стюард в літаку

С целью отсрочить распространение на территории Украины более заразного штамма коронавируса Дельта (индийский) в Национальной академии наук предлагают усилить контроль за миграцией из стран, где его активно обнаруживают.

Из-за характеристик штамма он может значительно ухудшить эпидситуацию в стране.

— Об этом штамме известно, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа (впервые найден в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,45 раза чаще — к реанимации, — отмечают в НАН Украины.

По информации ученых, эта мутация активно распространяется в России.

— Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения коронавируса может начаться с Востока Украины, — добавили они.

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Чем опасен индийский штамм Дельта - врачи

Штамм Дельта

Индийский штамм или вариант Дельта обнаружили уже в 74 странах.

Он спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в Индии.

Подробнее об индийском штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАН Украины

Фото: Depositphotos

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