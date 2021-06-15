Вермонт стал первым штатом США, где отменили все карантинные ограничения. Это стало возможным благодаря вакцинации против коронавируса по крайней мере 80% населения.

Привив 13 июня 1 151 человека, количество вакцинированных людей старше 12 лет по крайней мере одной дозой вакцины в штате достигло 80,2%.

Также Вермонт превысил цель президента Джо Байдена об иммунизации 70% взрослого населения – сейчас там привито 81,8% населения старше 18 лет.

Для достижения этой цели штат направлял группы вакцинации в парки, ипподромы и другие места скопления людей.

Уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Вермонт Марк Левин надеется, что в этом году одобрят вакцину для прививки против Covid-19 детей до 12 лет. Именно поэтому он сейчас сотрудничает с педиатрами, чтобы быть готовым ввести вакцину детям, когда она станет доступной.

Основанием для отмены карантинных ограничений в штате стало также постоянное уменьшение количества новых случаев коронавируса. 14 июня в Вермонте Covid-19 заболел один человек. Не смог преодолеть болезнь в течение месяца также один человек.

Несмотря на отмену ограничений, в штате продолжают действовать федеральные ограничения. Речь идет о требовании носить маски в аэропортах и других видах общественного транспорта.

В США вакцина Novavax продемонстрировала эффективность 90,4%

14 июня в США вакцина Novavax продемонстрировала эффективность 90,4%. Об этом сообщили разработчики препарата по результатам третьей фазы испытаний.

В настоящее время проводится дополнительный анализ собранных данных.

Исследования стартовали в декабре 2020 года, в которых приняли участие 29 960 человек из США и Мексики.