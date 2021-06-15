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Тетяна Забожко |

Один из штатов США первым отменил все карантинные ограничения

карантин

Вермонт стал первым штатом США, где отменили все карантинные ограничения. Это стало возможным благодаря вакцинации против коронавируса по крайней мере 80% населения.

Привив 13 июня 1 151 человека, количество вакцинированных людей старше 12 лет по крайней мере одной дозой вакцины в штате достигло 80,2%.

Также Вермонт превысил цель президента Джо Байдена об иммунизации 70% взрослого населения – сейчас там привито 81,8% населения старше 18 лет.

Для достижения этой цели штат направлял группы вакцинации в парки, ипподромы и другие места скопления людей.

Уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Вермонт Марк Левин надеется, что в этом году одобрят вакцину для прививки против Covid-19 детей до 12 лет. Именно поэтому он сейчас сотрудничает с педиатрами, чтобы быть готовым ввести вакцину детям, когда она станет доступной.

Основанием для отмены карантинных ограничений в штате стало также постоянное уменьшение количества новых случаев коронавируса. 14 июня в Вермонте Covid-19 заболел один человек. Не смог преодолеть болезнь в течение месяца также один человек.

Несмотря на отмену ограничений, в штате продолжают действовать федеральные ограничения. Речь идет о требовании носить маски в аэропортах и других видах общественного транспорта.

В США вакцина Novavax продемонстрировала эффективность 90,4%

14 июня в США вакцина Novavax продемонстрировала эффективность 90,4%. Об этом сообщили разработчики препарата по результатам третьей фазы испытаний.

В настоящее время проводится дополнительный анализ собранных данных.

Исследования стартовали в декабре 2020 года, в которых приняли участие 29 960 человек из США и Мексики.

Источник: AP News

Фото: Dreamstime

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