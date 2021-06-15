Перепады погоды: чем опасны и как не заболеть

Перепады погоды, резкое потепление и похолодание, могут привести к переохлаждению организма и спровоцировать развитие заболевания.

Чтобы не заболеть в таких условиях, нужно придерживаться простых правил. Врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк рассказала Фактам ICTV, что делать, чтобы избежать заболевания при перепадах погоды.

Как не заболеть при перепадах погоды

Заранее просматривать погодные условия и быть готовым ко всему

— Необходимо заранее, хотя бы утром, смотреть погодные условия на день, и по возможности брать с собой одежду — кофту, сменную обувь и носки, зонт, головной убор, — предлагает Владислава Романюк.

Это позволит избежать перегрева и переохлаждения организма, что чревато неприятными последствиями.

Закаливаться и вести здоровый образ жизни

Также важно заранее укреплять свой организм, чтобы он был готов к таким перепадам и минимально на них реагировал. При этом здесь важно все делать в меру и не переусердствовать.

— Важно вести здоровый образ жизни. Питаться сбалансированно, есть много овощей и фруктов, а не употреблять лишние витаминные комплексы. Необходимо заниматься спортом, но при этом не пыхтеть в спортзале насильно, а выбирать любимый вид спорта, — добавляет терапевт.

Настраивать себя на позитив

— Хочется, чтобы каждый человек не думал о том, что он глубоко болен, что у него огромное количество хронических заболеваний, и чтобы он не воспринимал смену погоды как что-то сверхъестественное. Мы должны адаптироваться, а не болеть. Каждый человек должен зарубить себе на носу, что он здоров — и от этого отталкиваться, — подводит итог Владислава Романюк.

Как не заболеть

Есть ряд рекомендаций, которые позволят не заболеть.

Среди них — здоровый сон, полноценное питание и прогулки на свежем воздухе.

Подробнее о том, как не заболеть, читайте на Фактах ICTV.