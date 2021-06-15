В мире продолжают появляться новые случаи коронавируса. За весь час по состоянию на 15 июня Covid-19 заболели 177 млн человек, а за сутки-301 тыс.

Больше всего больных за последние 24 часа зафиксировали в Индии (62 тыс.), Бразилии (40 тыс.) и Колумбии (24 тыс.).

За все время пандемии от Covid-19 выздороветь удалось 161 млн человек. В то же время умерли 3,8 млн пациентов, а за сутки — 6 748.

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине зафиксировали увеличение количества новых больных коронавирус. Так, за сутки Covid-19 подтвердили в 1 014 человек.

В общем выздороветь удалось 2 136 176 пациентам, за сутки – 5 511. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 77 человек, за все время — 51 769.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Все регионы Украины остаются в зеленой зоне карантина. Ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом и показатель занятости коек с кислородом.

Вакцинация в Украине

14 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 50 057 человек. 28 100 из них получили первую дозу препарата. Завершили вакцинацию 21 957 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине против Covid-19 вакцинировали 1 768 556 человек. Из них 1 507 801 человек получил первую дозу препарата. 260 755 украинцев уже закончили иммунизацию, получив 2 дозы вакцины. В Украине провели 1 768 556 прививок.

По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 692 404 человека.

Коронавирус в мире

Штамм коронавируса Дельта уже обнаружили в 74 странах мира. Вспышки этого штамма подтвердили в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.

В Вермонте отменили все карантинные ограничения. Он стал первым штатом в США, где это стало возможным вакцинации против коронавируса по крайней мере 80% населения.

Израиль отменил ношение масок в помещениях. Решение не распространяется на социальные службы, учреждения для длительной госпитализации и дома для пожилых людей. А также в отношении не вакцинированных или людей, которые не выздоровели.

С 15 июня 2021 года во Франции начинают вакцинацию от Covid-19 подростков от 12 лет. Для иммунизации необходимо разрешение обоих родителей. Кроме этого, требуется согласие самого ребенка.

В Европейском Союзе осуществили 300 млн прививок от коронавируса с начала вакцинальной кампании. Такое количество граждан ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Италия разрешила комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет. Люди, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca, могут повторно прививаться другим препаратом на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК) — Pfizer/BioNTech или Moderna.