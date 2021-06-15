Всего 33% эффективности показал препарат из комбинированных антител от компании AstraZeneca Plc. Экспериментальное лекарство не смогло предотвратить симптомы у людей, заразившихся коронавирусом. Таким образом исследование, на которое возлагались большие надежды в преодолении Covid-пандемии, было признано несостоятельным.

В испытании приняли участие больше тысячи добровольцев, подвергшихся вирусной атаке в домах престарелых. Результат оказался плачевным. В то время как другие фармакологические производители смогли показать убедительные итоги клинических испытаний и получили одобрение для применения к людям, подверженным риску тяжелого заболевания, вследствие чего не могут пройти вакцинацию.

Совместное исследование американских и английских ученых показало, что у 23 добровольцев, получивших коктейль AZD7442, развился симптоматический Covid-19.

Сам коктейль участники перенесли хорошо.

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