С начала пандемии в Украине зарегистрировано 2 224 992 заболевших Covid-19. В том числе в течение минувших суток общую статистику пополнили 1014 человек, из которых 43 ребенка и 51 медработников. За последние 24 часа было госпитализировано 401 человека.
Общее количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 достигло отметки 2 136 176 человек, в том числе за сутки 5 511.
Летальность от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией зафиксирована на отметке 51 769 человек с начала пандемии и 77 — за минувшие сутки.
Украинцы сделали 10 548 999 ПЦР-тестов, за сутки — 32 313.
Состояние с Covid-19 в регионах
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.
- Винницкая область — 17
- Волынская область — 15
- Днепропетровская область — 82
- Донецкая область — 61
- Житомирская область — 9
- Закарпатская область — 16
- Запорожская область — 52
- Ивано-Франковская область — 9
- Киевская область — 51
- Кировоградская область — 10
- Луганская область — 24
- Львовская область — 34
- Николаевская область — 45
- Одесская область — 48
- Полтавская область — 38
- Ровенская область — 29
- Сумская область — 19
- Тернопольская область — 12
- Харьковская область — 60
- Херсонская область — 8
- Хмельницкая область — 60
- Черкасская область — 44
- Черновицкая область — 19
- Черниговская область — 9
Накануне, 14 июня, в Украине было зарегистрировано 420 новых случаев заболевания Covid-19, госпитализировано 464 человека.