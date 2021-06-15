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Вікторія Яснопольська |

Рост заболеваний Covid-19 в Украине: 1 014 случаев за минувшие сутки

карантин

С начала пандемии в Украине зарегистрировано 2 224 992 заболевших Covid-19. В том числе в течение минувших суток общую статистику пополнили 1014 человек, из которых 43 ребенка и 51 медработников. За последние 24 часа было госпитализировано 401 человека.

Общее количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 достигло отметки 2 136 176 человек, в том числе за сутки 5 511.

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Летальность от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией зафиксирована на отметке 51 769 человек с начала пандемии и 77 — за минувшие сутки.

Украинцы сделали 10 548 999 ПЦР-тестов, за сутки — 32 313.

Состояние с Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

  • Винницкая область — 17
  • Волынская область — 15
  • Днепропетровская область — 82
  • Донецкая область — 61
  • Житомирская область — 9
  • Закарпатская область — 16
  • Запорожская область — 52
  • Ивано-Франковская область — 9
  • Киевская область — 51
  • Кировоградская область — 10
  • Луганская область — 24
  • Львовская область — 34
  • Николаевская область — 45
  • Одесская область — 48
  • Полтавская область — 38
  • Ровенская область — 29
  • Сумская область — 19
  • Тернопольская область — 12
  • Харьковская область — 60
  • Херсонская область — 8
  • Хмельницкая область — 60
  • Черкасская область — 44
  • Черновицкая область — 19
  • Черниговская область — 9

Накануне, 14 июня, в Украине было зарегистрировано 420 новых случаев заболевания Covid-19, госпитализировано 464 человека.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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