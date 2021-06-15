С начала пандемии в Украине зарегистрировано 2 224 992 заболевших Covid-19. В том числе в течение минувших суток общую статистику пополнили 1014 человек, из которых 43 ребенка и 51 медработников. За последние 24 часа было госпитализировано 401 человека.

Общее количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 достигло отметки 2 136 176 человек, в том числе за сутки 5 511.

Летальность от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией зафиксирована на отметке 51 769 человек с начала пандемии и 77 — за минувшие сутки.

Украинцы сделали 10 548 999 ПЦР-тестов, за сутки — 32 313.

Состояние с Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Винницкая область — 17

Волынская область — 15

Днепропетровская область — 82

Донецкая область — 61

Житомирская область — 9

Закарпатская область — 16

Запорожская область — 52

Ивано-Франковская область — 9

Киевская область — 51

Кировоградская область — 10

Луганская область — 24

Львовская область — 34

Николаевская область — 45

Одесская область — 48

Полтавская область — 38

Ровенская область — 29

Сумская область — 19

Тернопольская область — 12

Харьковская область — 60

Херсонская область — 8

Хмельницкая область — 60

Черкасская область — 44

Черновицкая область — 19

Черниговская область — 9

Накануне, 14 июня, в Украине было зарегистрировано 420 новых случаев заболевания Covid-19, госпитализировано 464 человека.