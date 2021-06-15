Склонность человека к самоповреждению, нанесению себе физического вреда и увечий (селфхарму) можно выявить еще в детстве, что спасет его от трудностей, а его родственников — от трагедии в будущем.

К таким выводам пришли ученые Кембриджского университета (Великобритания). С помощью искусственного интеллекта они проанализировали данные 11 тыс. британцев, которые родились в начале 2000-х, к 14 годам каждый шестой из них совершил попытку селфхарма.

Исследователи разделили этих детей на две группы и назвали риски. Представители первой имели историю борьбы с психологическими проблемами, у них фиксировались трудности с контролем эмоций, они страдали от травли, были сложности и у их родителей.

— Даже эмоциональная неустойчивость в пять лет увеличивает опасность самоповреждения в подростковом возрасте на 30-50%, — отметили ученые.

У детей из другой группы не было таких черт, однако они страдали от отсутствия поддержки друзей.

При этом в обеих группах сигналами, которые могут означать склонность к самоповреждению в будущем, были плохой сон и заниженная самооценка.

Если заранее определять все эти риски и проблемы, можно вмешаться и спасти человека от непоправимого.

В этом могут помочь специальные программы по повышению самооценки, искоренение травли в школах и работа над улучшением качества сна.

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Тревожными сигналами являются разговоры о смерти и изменение пищевых привычек.

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Источник: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry