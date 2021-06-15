Европейский Союз и США договорились о создании рабочей группы по вакцинам против коронавируса. Кроме того, они заинтересованы в том, чтобы способствовать ускорению иммунизации на планете.

Об этом в ходе итоговой пресс-конференции после саммита США-ЕС сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Это общий приоритет и общая ответственность, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, по итогам саммита приняли решение о создании Совета по торговле и технологиям, цель которого — расширение торговли и инвестиций, в частности цифровых технологий.

Вакцинация в мире

С начала вакцинальной кампании в Европейском Союзе сделали уже 300 млн прививок от коронавируса.

Активно этот процесс проходит и в США.

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Источник: Ursula von der Leyen