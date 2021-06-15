Тесты на антигены выявляют Covid только в половине бессимптомных случаев, обнаруженных с помощью ПЦР.

Исследование HSE (Национальная служба здоровья Ирландии) показало, что наборы для экспресс-тестирования коронавируса, продающиеся в магазинах, выявляют лишь половину бессимптомных случаев, которые дали положительный результат на тестах ПЦР.

В отчете, подготовленном рабочей группой по тестированию антигена Covid-19, установлено, что тесты на антигены не так надежны, как тесты ПЦР.

Тестирование на антигены широко используется и в других европейских странах.

Исследование HSE показало, что экспресс-тест на мазки из носа выявил 52% случаев, которые были признаны положительными с помощью тестов ПЦР.

— Таким образом, оцененный тест на антиген выявляет около половины бессимптомных больных, которые имеют положительный результат ПЦР, когда образцы были собраны самостоятельно под наблюдением, а тестирование проводилось обученными лицами, — говорится в отчете.

Исследование пришло к выводу, что даже там, где у людей высокая вирусная нагрузка, тесты на антигены все равно могут пропустить два из каждых 10 инфекционных случаев.

Правительство Израиля приняло решение открыть границы для граждан Украины. Украинцам необходимо будет заранее подать заявку в дипучреждение по месту жительства, либо в израильское Управление по вопросам народонаселения и иммиграции. При этом гражданам Украины необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, а затем пройти дополнительную диагностику в Израиле.

Источник: The Irish Time.