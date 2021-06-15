В Киргизии началась третья волна коронавируса

В Киргизии объявили о начале третьей волны коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В городах Ош и Бишкек зафиксировали самые высокие показатели заболеваемости за последнюю неделю — 196,1 и 139,5 человек. В Минздраве отметили, что эти данные превышают средний недельный показатель в стране (53,7 случая) в 3,6 и 2,6 раза соответственно.

За последние семь дней коэффициент распространения инфекции, что свидетельствует о среднем количестве людей с Covid-19 составил 1,3. Это означает ускорение распространения инфекции и ухудшение ситуации.

В Минздраве добавили, что причиной вспышки болезни стали несоблюдение масочного режима и проведение массовых мероприятий. За последние сутки в стране обнаружили 514 новых случаев коронавируса, а всего — 111 343.

Первые две волны в стране прошли в июле и октябре-ноябре 2020 года. Летом количество больных коронавирусом составляла 1 600 в день, осенью — 606 случаев в день.

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине Covid-19 подтвердили в 1 014 человек. В общем выздороветь удалось 2 136 176 пациентам, за сутки – 5 511. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 77 человек, за весь период – 51 769.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине 15 июня читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав Киргизии