В Латвии запустили мобильное приложение для проверки Cоvid-сертификатов

Скоро мобильное приложение Covid19Verify можно будет использовать и на устройствах, работающих на Android. До получения подтверждения от Google Play Store пользователей просят применять для проверки цифровых сертификатов функцию Verificēt sertifikātus на сайте www.covid19sertifikats.lv.

Мобильным приложением смогут воспользоваться работники сферы обслуживания, организаторы ивентов и учреждения, которые проверяют цифровые Сovid-сертификаты.

Мобильное приложение сканирует QR-код. Для открытия и загрузки приложения необходим интернет. Но далее, в течение 24 часов, приложение будет сканировать QR-коды без подключения к нему.

Цифровые сертификаты вакцинации в Латвии начали выдавать с 1 июня.

Совет Европейского Союза утвердил решение о снятии ограничений на внутренние поездки при наличии цифрового Covid-сертификата. Теперь те, кто вакцинировался и получил сертификат, могут не сдавать тест на Covid-19, и не должны проходить самоизоляцию.