В Нью-Йорке (США) 889 людям сделали прививки просроченной вакциной против коронавируса от Pfizer и BioNTech.

Об этом вакцинированным сообщил оператор пункта прививок на Таймс-сквер Давид Савицкий.

Согласно информации, вещество хранилось в морозильной камере дольше, чем необходимо.

Несмотря на это, введение вещества не должно негативно отразиться на состоянии здоровья граждан.

Людям, получившим эти дозы, рекомендовали сделать повторные прививки для гарантии защиты от вируса.

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Вакцинация в США

В США фармацевт намеренно испортил 500 доз вакцины от компании Moderna.

За этот поступок его приговорили к трем годам лишения свободы.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: New York Post