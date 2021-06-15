Опасаясь эпидемии собачьего бешенства, Агентство по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США объявило о запрете на ввоз собак в страну. Запрет будет действовать в течение года в отношении более 100 стран мира, включая Кению, Египет, Бразилию, Россию, Украину.

Под ограничительные меры попали даже собаки эмоциональной поддержки и домашние питомцы, которые находились в странах с повышенным риском в течение последнего полугода.

На такие жесткие меры США решилось после того, как количество собак, приобретенных или взятых из приютов достигло максимального предела и ныне грозит перейти в неблагоприятное качество – эпидемию собачьего бешенства.

— Это действие необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, импортируемых в США, и для защиты здоровья населения от повторной интродукции вариантов вируса собачьего бешенства, — говорится в заявлении CDC.

По статистике, в Соединенные Штаты каждый год ввозится почти миллион собак, среди которых около 6% составляют питомцы их стран повышенного риска.

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Подстраховаться запретом на ввоз США решили даже несмотря на то, что здесь все собаки регулярно вакцинируются, а собачье бешенство было ликвидировано в 2007 году.

Однако бешенство по-прежнему остается довольно широко распространенным в мире. От него каждый год гибнут около 60 тыс людей.

— В течение 2020 года CDC обнаружило более 450 собак, прибывших в США с поддельными сертификатами — это на 52% больше, чем в предыдущие два года, — сказала доктор Эмили Пиераччи из CDC.

Годовой запрет вступит в силу с 14 июля и будет периодически пересматриваться.

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Источник: CDC