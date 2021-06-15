В Италии разрешили комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет.

Люди, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут повторно вакцинироваться другим препаратом на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

— На основе клинических исследований, результаты которых опубликовали в течение последних недель, научно-техническая комиссия Aifa подтвердила использование комбинированной вакцинации (первая доза Vaxzevria и вторая Pfizer от американской компании и немецкого разработчика BioNTech) или вакциной американской компании Moderna, — отметили в местном издании.

Ранее правительство Италии полностью приостановило использование препарата AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за изменений эпидемической ситуации и соотношения пользы и рисков.

Руководители некоторых регионов страны, которые ответственны за проведение вакцинальной кампании, опасаются, что из-за решения правительства о комбинировании препаратов, может не хватить доз вакцин Pfizer и Moderna.

Кроме того, возник вопрос, когда нужно вводить повторную дозу тем, кто получил первую прививку препаратом AstraZeneca. Во время вакцинации этим препаратом перерыв между дозами — 12 недель, а вакцины Pfizer и Moderna рекомендуют вводить с разницей в 21 день, затем перерыв между дозами увеличили до 40 дней.

Однако власти обещают завершить вакцинацию населения от Covid-19 до сентября. Минздрав Италии сообщил об улучшении эпидемической ситуации в стране благодаря вакцинации.

Недавно в Канаде также разрешили смешивать вакцины против коронавируса различных производителей при необходимости. Граждане, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca/Oxford, могут сделать повторную прививку препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna.

Источник: Il Messaggero