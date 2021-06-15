В Одессе рекомендовали временно воздержаться от купания на местных пляжах до особого распоряжения.

Об этом сообщили в Одесском городском совете. Купаться запретили из-за ливневых дождей, выпавших в течение последних дней в Одессе, и сбросов поверхностных вод в прибрежную зону Черного моря.

— Из-за ливневых осадков, которые прошли в Одессе 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Поэтому рекомендовано временно воздержаться от купания в море, — отметили в горсовете.

В Госпотребслужбе рекомендуют не купаться в море, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период, и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

В Одессе работают около 80 пляжей, из них два оборудованы для людей с инвалидностью.

Во время купания в запрещенных местах человек с легкостью может подцепить различные инфекции: кишечную, ротавирусную, энтеровирусную, инфекционные воспалительные заболевания.

Врачи рекомендуют не купаться в водоемах с табличкой “Купание запрещено!”. Кроме того, не стоит нырять и глотать воду во время купания в водоемах, а также есть сомнительного качества пищу.

Источник: Одесский городской совет