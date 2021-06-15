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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Украине увеличилось количество сторонников вакцинации — исследование

вакцинація, вакцина, щеплення

В Украине растет количество сторонников вакцинации против коронавируса. В конце мая 2021 года 43% граждан заявили, что не намерены делать прививку, в марте таких было 51,5%.

Это подтверждают результаты исследования, проведенного Центром Разумкова.

Согласно результатам, с 12% до 19% выросло количество тех, кто собирается вакцинироваться в ближайшем будущем, с 16% до 19% — число тех, кто хочет иммунизироваться, но позже, 10% готовы это сделать лишь в том случае, если это будет необходимо.

Среди тех, кто не отказывается от планов делать прививку, 59% — будут делать ее только на бесплатной основе, 23% — готовы платить, 6% — не против выделить деньги на то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Исследование проводилось с 21 по 26 мая 2021 года среди 2 017 респондентов по всей Украине. Метод: интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Ежегодная вакцинация

Вопрос о проведении ежегодной вакцинации против коронавируса пока находится на рассмотрении.

Об этом рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Разумков Центр

Фото: Depositphotos

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