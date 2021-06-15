Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

ЕС вакцинировал от коронавируса 300 млн людей

Вакцинація

С начала вакцинальной кампании в Европейском Союзе сделали 300 млн прививок от коронавируса.

О таком количестве по состоянию на 15 июня 2021 года сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— С каждым днем мы приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в ЕС в следующем месяце, — отметила Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Такое количество граждан ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Вакцинация в мире

В мире активно продолжается процесс иммунизации населения от коронавируса.

Читайте
Вакцинация от Covid-19: в Минздраве назвали сроки получения второй прививки

По состоянию на 8 июня 2021 года в Китае сделали более 800 млн прививок.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ursula von der Leyen

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка