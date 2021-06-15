С начала вакцинальной кампании в Европейском Союзе сделали 300 млн прививок от коронавируса.
О таком количестве по состоянию на 15 июня 2021 года сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
— С каждым днем мы приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в ЕС в следующем месяце, — отметила Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
Такое количество граждан ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
Вакцинация в мире
В мире активно продолжается процесс иммунизации населения от коронавируса.
По состоянию на 8 июня 2021 года в Китае сделали более 800 млн прививок.
Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: Ursula von der Leyen