С начала вакцинальной кампании в Европейском Союзе сделали 300 млн прививок от коронавируса.

О таком количестве по состоянию на 15 июня 2021 года сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— С каждым днем мы приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в ЕС в следующем месяце, — отметила Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Такое количество граждан ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Вакцинация в мире

В мире активно продолжается процесс иммунизации населения от коронавируса.

По состоянию на 8 июня 2021 года в Китае сделали более 800 млн прививок.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ursula von der Leyen