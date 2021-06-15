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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Появился новый способ определить продолжительность своей жизни

тривалість життя

В Центре общественного здоровья разработали калькулятор жизни. Он может определить примерное количество времени, которое должен прожить человек.

Калькулятор анализирует многие факторы: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т. д., и оценивает, как они влияют на долголетие.

— Калькулятор жизни — это современный инструмент, оценивающий ожидаемую продолжительность жизни человека. Он создан с помощью научных знаний и исследований, — отметили в ЦОЗ.

Итальянский ученый, основатель компании Долголетие Массимо Гуалерци считает, что на здоровье и продолжительность жизни человека влияет эпигенетика — факторы, влияющие на долголетие. Среди них:

  • пищевые привычки;
  • место проживания;
  • физическая активность;
  • отношение к здоровью;
  • доступ к медицинским услугам.

Кроме этого, важную роль играет наличие или отсутствие плохих привычек, в частности употребление алкоголя и курение, а также наличие определенных заболеваний.

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Как определить продолжительность жизни

Для того чтобы узнать ожидаемую продолжительность вашей жизни, нужно:

  1. Перейти на сайт;
  2. Заполнить все пункты в форме;
  3. Получить результат и проанализировать, какие привычки влияют на ваше долголетие;
  4. Поделиться с друзьями результатом в социальных сетях.

Над созданием калькулятора работали опытные врачи, специалисты по медицинской кибернетике, представляющие Центр общественного здоровья Украины и Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин по состоянию на 2016 год составляет 77,1 лет, мужчин – 67,6 лет, а средний показатель – до 72,5 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни — это показатель, указывающий на среднее количество дополнительных лет, что может прожить человек. Его точность зависит от полноты данных переписи населения страны и качества статистики о смертности.

Важным показателем является продолжительность именно здоровой жизни человека, без потери трудоспособности. Для его расчета используют данные о распространенности в стране различных заболеваний.

Источник: ЦОЗ  

Фото: Depositphotos

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