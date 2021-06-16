Всего за все время пандемии в Украине зафиксировано 2 226 037 заболевших Covid-19. В общую статистику за минувшие сутки добавилось 1 045 человек, в том числе 46 детей и 23 медработника. За последние 24 часа в госпитализации нуждались 699 человек.

Количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 за весь пандемический период достигло показателя 2 140 978 человек, в том числе за сутки 4 802.

Летальные исходы от осложнений Covid-19 исчисляются общим показателем 51 847 человек с начала пандемии и 78 — за минувшие сутки.

Жители Украины сделали 10 576 820 ПЦР-тестов, за сутки — 28 321.

Накануне, 15 июня, кривая заболеваемости Covid-19 резко пошла вверх: от 420 случаев 14 июня до 1 014 — 15-го.