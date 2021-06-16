Многие люди страдают от дискомфорта и даже болей в желудке, глотают таблетки, но не идут к врачу, потому что боятся исследования под названием эндоскопия.

Врач-эндоскопист, к.м.н. Владислав Яковенко рассказал Фактам ICTV, что на самом деле это не больно.

— Пациент испытывает не боль, а скорее дискомфорт, — сказал врач. — Многие годы мы работали без обезболивания, сейчас же существуют новые технологии, благодаря которым пациенту создаются максимально благоприятные условия. Это очень важно.

Да, сейчас доктора при эндоскопическом исследовании применяют местный или общий наркоз. Но это не тот наркоз, при котором делают большие операции, а скорее, седация, когда больного погружают в глубокий сон, максимально приближенный к естественному процессу засыпания и просыпания.

Седация применяется для того, чтобы у пациента не возникали рефлексы — кашлевой, рвотный.

При биопсии — захватывании кусочка ткани слизистой — пациент также не ощущает боли, потому что на слизистой нет болевых рецепторов. Это, кстати, одна из причин позднего обращения к докторам при раке желудка. А эндоскопическое исследование, сделанное вовремя, на ранней стадии развития болезни или еще до нее, может спасти пациента.

Поэтому не стоит сейчас бояться эндоскопии, во время проведения которой вас не только осмотрят изнутри, но и продиагностируют ткани, и даже удалят новообразования, если они есть. И тогда не придется ложиться на операционный стол еще раз.

Для того, чтобы не болеть, нужно вовремя обследоваться и делать анализы, а также соблюдать правила здорового образа жизни. Современная медицина все больше становится профилактической. Об этом читайте в материале Факты ICTV.