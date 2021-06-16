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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Индийский штамм коронавируса Дельта: в США опасаются его быстрого распространения

Лабораторія

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC ) теперь называют Дельта-вариант нового коронавируса “вызывающим беспокойство вариантом”.

Такое название дают штаммам вируса, которые, по мнению ученых, являются более передающимися или могут вызывать более тяжелые заболевания.

Вакцины, методы лечения и тесты, обнаруживающие вирус, также могут быть менее эффективными против вызывающего беспокойство варианта.

Ранее CDC рассматривал вариант Дельта как интересный вариант.

CDC заявили, что вариант Дельта, который был впервые идентифицирован в Индии, демонстрирует повышенную заразность, устойчивость к лечению и вакцинам.

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За последние несколько месяцев в Соединенных Штатах число случаев Covid-19 снизилось, но есть опасения, что это может измениться по мере замедления темпов вакцинации и распространения варианта Дельта.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, доктор Энтони Фаучи призвал всех пройти вакцинацию от Covid-19, отметив, что вариант Дельта распространится в Соединенных Штатах с такой же скоростью, как и в Великобритании.

В понедельник Великобритания объявила, что ослабление ограничений в связи с коронавирусом будет отложено еще на четыре недели, до 19 июля, из-за роста числа случаев и, в частности, растущего распространения варианта Дельта.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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