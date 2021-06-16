Карантин в Украине официально продлевают до конца лета, то есть до 31 августа. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Но, по его словам, карантинные ограничения планируют ослабить.

Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты. Сейчас в стране уже работает более 50 центров массовой вакцинации, которые ежедневно делают практически 50 тыс. прививок.

Глава правительства призвал местные власти проанализировать возможности системы и в следующие выходные работать в обычном режиме, чтобы вакцинировать как можно больше людей.

Также Денис Шмыгаль добавил, что количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. Поэтому правительство приняло решение, которое позволит семейным врачам выдавать справки о прохождении полного курса вакцинации.

На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко уже говорил о продлении карантина в Украине до конца лета. Но он отмечал, что в случае ухудшения ситуации, министерство будет оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.