В мире по состоянию на 16 июня зафиксировали 177,4 млн случаев коронавирусной болезни. В то же время в Украине продлили карантин до 31 августа, уровень заболеваемости коронавирусом остается стабильным.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 16 июня зафиксировали 1 045 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 78 человек, а за все время — 51 847.

Побороть болезнь удалось 4 802 пациентам, за все время пандемии — 2 140 978. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Херсонской (53), Запорожской (52), Хмельницкой (50) и Николаевской (46) областях.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в Украине продлевают до 31 августа. По его словам, карантинные ограничения планируют ослабить.

Кроме того, Украина находится в зеленой зоне карантина, поэтому гражданам разрешили не идти на самоизоляцию и не устанавливать мобильное приложение Дія дома.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавирус зафиксировали в Бразилии (88 тыс.), Индии (62 тыс.) и Аргентине (27 тыс.). Украина занимает восьмое место по количеству новых случаев Covid-19 в Европе и третье — по смертности.

Карантин в Украине и победа над вирусом в Словении: Covid-новости 16 июня / 2 фотографии

Всего в мире от коронавируса умерли 3,8 млн человек, а за сутки — более 9 тыс. В то же время выздоровели — 161 млн пациентов.

В Индии также улучшилась ситуация с заболеваемостью, поэтому в стране решили открыть посещения все культурные достопримечательности страны, в том числе Тадж Махал.

Во Франции отменяют две основные меры в борьбе с пандемией коронавируса — ношение масок и комендантский час.

Словения заявила об окончании пандемии Covid-19 в стране. В минувшее воскресенье, 13 июня, в Словении было подтверждено лишь 24 случаев заражения, что является самым низким показателем с августа прошлого года.