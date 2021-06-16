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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Когда риск повторного заражения Covid-19 самый высокий — ученые

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Повторно заболеть коронавирусом возможно в довольно короткие сроки даже после перенесения болезни в тяжелой форме.

Это подтверждают данные исследования, проведенного учеными Медицинской школы Университета Миссури (США). Они изучили данные более 9 тыс. пациентов.

Согласно результатам, риск повторного заражения составил менее 1%, однако среднее время между первым и вторым случаями заболевания было менее 3,5 месяца.

Впрочем, второе заболевание протекало легче, риск развития пневмонии, сердечной недостаточности и острого повреждения почек — ниже. Хотя летальные случаи также регистрировали.

При этом в группе риска были люди с астмой и курильщики.

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Повторное заражение коронавирусом

Чаще всего повторное заражение Covid-19 происходит через 3-4 месяца после перенесенного заболевания.

Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Подробнее о повторном заражении коронавирусом читайте на Фактах ICTV.

Источник: University of Missouri School of Medicine

Фото: Pixabay

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