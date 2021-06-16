Во многих странах до сих пор не могут решить, стоит ли комбинировать вакцины от коронавируса от разных производителей. В то же время ученые Саарского университета проверили, безопасно и эффективно ли смешивать вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.

Они провели исследование с участием 216 человек. Из них 97 получили первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, а вторую – мРНК (Pfizer или Moderna). А еще 55 и 64 человека полностью вакцинировались одинаковыми дозами препарата.

По результатам, IgG-антитела в S-белке вируса появились у 215 из 216 человек после иммунизации. Уровень IgG после вакцинации только векторными препаратами был значительно ниже.

По словам ученых, комбинирование препаратов не вызвало появление специфических к S-белка вируса CD4-лимфоцитов, которые были более выраженными, чем после схемы с двумя векторными дозами, и выше или сопоставимые по величине после схемы двух доз вакцины мРНК. Также активность нацеленных на S-белок CD8-лимфоцитов после смешанной схемы была значительно выше, чем после действия одного препарата.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что комбинирование векторных и мРНК вакцин против коронавируса эффективнее, чем вакцинация одним препаратом.

В Италии и Канаде уже разрешили комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет. Люди, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут повторно вакцинироваться другим препаратом на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

Источник: medRxiv