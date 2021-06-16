Киев по состоянию на утро среды, 16 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки в украинской столице Covid-19 был диагностирован у 256 жителей, а два человека не смогли справиться с осложнениями болезни и скончались.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 211 437 случаев Covid-19, а умерли от этого заболевания 5162 киевлянина.

В то же время полностью выздороветь удалось уже 200 800 людям, а за сутки этот показатель достиг отметки 1 879 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: