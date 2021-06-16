Во Львове успешно провели сложнейшую операцию по протезированию восходящего отдела аорты. Специалисты Центра сердца и сосудов спасли жизнь 39-летней женщины из Кропивницкого.

Пациентку госпитализировали в критическом состоянии, она жаловалась на боль в груди, правой ноге и резкое повышение давления.

— После обследования медики обнаружили расслоение восходящего отдела аорты до правой бедренной артерии, а также гемоперикард! Это разрыв внутренней оболочки сосуда с формированием ложного канала, в результате чего все внутренние органы страдают от недостаточности кровоснабжения, — сообщают представители Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова.

Специалисты оперировали женщину более семи часов. Операция прошла успешно.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Операция во Львове

Во Львове хирурги сформировали внешнее ухо 12-летнему мальчику из Азербайджана.

У него был врожденный порок.

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Источник: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова

Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова