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Вікторія Яснопольська |

Улучшение ситуации с Covid-19: в Индии откроют Тадж Махал

тадж махал

Власти Индии приняли решение открыть с 16 июня для посещений все культурные достопримечательности страны, в том числе и легендарный Тадж Махал, которые были в свое время закрыты из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

-Министерство культуры позволило Археологической службе Индии открыть все достопримечательности с 16 июня 2021, — цитирует издание слова министра культуры и туризма страны Прахлада Сингх Пателя.

При этом отмечается, что посещать достопримечательности можно будет только при условии обязательного соблюдение правил карантина. Например, у входа в Тадж Махал будут проверять температуру. Посетить мавзолей смогут не более 650 человек в день.

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Согласно официальной статистике, за время пандемии в Индии зафиксировано почти 30 млн случаев заболевания Covid-19, более 380 тыс людей умерли.

Между тем, стало известно, что в Индии готовятся к выпуску собственной вакцины против Covid-19.

Источник: Hindustan Times

Фото: Depositphotos

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