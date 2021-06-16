Власти Индии приняли решение открыть с 16 июня для посещений все культурные достопримечательности страны, в том числе и легендарный Тадж Махал, которые были в свое время закрыты из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

-Министерство культуры позволило Археологической службе Индии открыть все достопримечательности с 16 июня 2021, — цитирует издание слова министра культуры и туризма страны Прахлада Сингх Пателя.

При этом отмечается, что посещать достопримечательности можно будет только при условии обязательного соблюдение правил карантина. Например, у входа в Тадж Махал будут проверять температуру. Посетить мавзолей смогут не более 650 человек в день.

Согласно официальной статистике, за время пандемии в Индии зафиксировано почти 30 млн случаев заболевания Covid-19, более 380 тыс людей умерли.

Между тем, стало известно, что в Индии готовятся к выпуску собственной вакцины против Covid-19.

Источник: Hindustan Times