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Дмитро Кудрявцев |

Самоизоляция остается в силе: Кабмин отменил обязательную установку приложения Вдома

Дія

Украинцам, возвращающимся из-за границы, больше не нужно в обязательном порядке устанавливать приложение Вдома, предназначенное для контроля самоизоляции.

Соответствующее решение Кабмин принял в связи с вхождением страны в зеленую эпидемиологическую зону, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федеров.

— Уже с завтрашнего дня при прохождении паспортного контроля на границе никто не будет требовать его установки, — заявил он.

Несмотря на это, карантинные ограничения при пересечении границы остаются в силе.

Федоров также отметил, что приложением за год воспользовались около миллиона человек.

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Продление карантина в Украине

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 31 августа.

При этом ограничения будут ослабляться по мере улучшения эпидемической обстановки.

Кроме того, правительство планирует наращивать темпы вакцинации населения.

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