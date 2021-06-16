Самоизоляция остается в силе: Кабмин отменил обязательную установку приложения Вдома

Украинцам, возвращающимся из-за границы, больше не нужно в обязательном порядке устанавливать приложение Вдома, предназначенное для контроля самоизоляции.

Соответствующее решение Кабмин принял в связи с вхождением страны в зеленую эпидемиологическую зону, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федеров.

— Уже с завтрашнего дня при прохождении паспортного контроля на границе никто не будет требовать его установки, — заявил он.

Несмотря на это, карантинные ограничения при пересечении границы остаются в силе.

Федоров также отметил, что приложением за год воспользовались около миллиона человек.

Продление карантина в Украине

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 31 августа.

При этом ограничения будут ослабляться по мере улучшения эпидемической обстановки.

Кроме того, правительство планирует наращивать темпы вакцинации населения.