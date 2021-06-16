В Украине семейным врачам могут разрешить выдавать справки о проведении полной вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль 16 июня 2021 года.

— Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации, — сообщил Денис Шмыгаль.

В частности речь идет о документе после полной иммунизации, введении двух доз.

Вакцинация против коронавируса

В Украине продолжается иммунизация населения против коронавируса. Этот процесс начался в стране в феврале 2021 года.

В то же время растет количество сторонников прививок, все больше людей стали заявлять о желании вакцинироваться.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.