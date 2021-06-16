Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Семейные врачи будут выдавать справки о полном курсе Covid-вакцинации — Шмыгаль

Денис Шмигаль

В Украине семейным врачам могут разрешить выдавать справки о проведении полной вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль 16 июня 2021 года.

— Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации, — сообщил Денис Шмыгаль.

В частности речь идет о документе после полной иммунизации, введении двух доз.

Вакцинация против коронавируса

В Украине продолжается иммунизация населения против коронавируса. Этот процесс начался в стране в феврале 2021 года.

Читайте
В Украине увеличилось количество сторонников вакцинации - исследование

В то же время растет количество сторонников прививок, все больше людей стали заявлять о желании вакцинироваться.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Фото: Правительственный портал

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка