Бешенство: пути заражения, симптомы и лечение

Летом, когда люди все чаще выезжают на природу, возникает риск заражения бешенством. Переносчиками инфекции являются дикие животные, но домашние питомцы могут вступить с ними в контакт: подраться, обнюхать, куснуть, и таким образом заразиться, а затем передать вирус человеку.

Подробнее о бешенстве Фактам ICTV рассказала врач-инфекционист Татьяна Петрусенко.

— Бешенство — это опасная инфекция, которая передается от больных животных через укус или через слюну. Оно вызывает тяжелые расстройства нервной системы и в 100% случаев заканчивается смертью,- сказала врач-инфекционист Татьяна Петрусенко.

Как передается бешенство

Источником и переносчиками вируса являются чаще всего лисицы и собаки. Но это могут быть и кошки, летучие мыши, различные грызуны и другие животные.

Во внешнюю среду вирус бешенства попадает из слюны больного животного. Она становится смертельно опасной еще за 8-10 дней до проявления первых симптомов заболевания, когда животное еще дружелюбно и спокойно.

Как развивается болезнь

Возбудитель бешенства — вирус — проникает в организм человека через раны, нанесенные животным. Это может быть даже царапина или микротрещина на коже. Затем вирус распространяется по лимфатической и кровеносной системе, проникает в нервную систему и мозг. Там вирус начинает активно размножаться, вызывая вирусный энцефалит.

В результате заражения в головном мозге начинаются необратимые изменения, образуется отек, кровоизлияние. Патология затрагивает кору мозга, зрительные нервы, мозжечок. У больного начинаются судороги, нарушается дыхание, глотание, появляются сердечные расстройства. Поражаются все внутренние органы.

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Симптомы и последствия

Первые признаки бешенства проявляются через две недели, иногда через три месяца или даже через год. В начальной стадии заболевания происходят изменения в психике больного. Поэтому их списывают на усталость, плохое настроение, все что угодно, но не на ослюнение животного, произошедшее полгода назад.

Иногда в месте укуса появляются покраснение, зуд, боль или жжение. Температура, как правило, нормальная или слегка повышена. Иногда ощущается сдавливание в груди, часто бешенство сопровождается запорами.

Такое состояние длится до шести дней. Затем начинают развиваться страхи (фобии):

аэрофобия (движение воздуха вызывает страх);

гидрофобия – боязнь воды, страшно сделать даже глоток при питье;

шумобоязнь;

фотофобия (боязнь яркого света).

Основные симптомы:

общее возбуждение;

повышенная температура;

потоотделение;

галлюцинации (слуховые, обонятельные, зрительные).

При приступах бешенства появляются расширение зрачков, судороги мышц лица, выражение ужаса. Дыхание больного становится неровным, прерывистым. Больной становится возбужденным, агрессивным, мечется, может укусить, плюнуть.

Первая помощь при укусах

Врач-инфекционист Татьяна Петрусенко советует не ждать, не искать чудо-средств, а сразу же после укуса промыть рану обычным хозяйственным мылом (не перекисью, не спиртом!). Края раны обработать йодом и срочно обратиться в травмпункт.

Профилактика бешенства

— Самая лучшая профилактика бешенства – обходить стороной всех бродячих собак и диких животных, — советует Татьяна Петрусенко. – Милые ежики и белочки могут стать источником смертельной опасности. Не лезьте руками в норки, их хозяева могут укусить.

Если у вас есть домашние животные, вы проживаете в частном доме, в сельской местности или кормите бездомных животных в городе, то помните, что наилучшей профилактикой заболевания является вакцинация.

Ежегодно нужно делать прививки своим или подопечным животным. Перед выездом на дачу, весенними вылазками на природу проконсультируйтесь у ветеринара о сроках введения антирабической (против бешенства) вакцины.

Если же контакт с агрессивной зверюшкой все же произошел, обратитесь к ветеринару (со своим животным) или заявите в ветеринарную службу. Ее работники должны выехать на место и отловить животное. Вы также можете сами понаблюдать за ним (если есть такая возможность). Если животное погибло через несколько дней, не медлите, идите к врачу! Чем раньше вы получите медицинскую помощь, тем лучше.

Более 10 сел Белоцерковского района Киевской области с 11 июня 2021 пребывают на карантинной изоляции в связи с выявлением бешенства у бездомной кошки. Все, кто контактировал с больным животным, получают профилактические прививки.