Все основные ограничительные меры, которых требовал формат карантина, обусловленного пандемией Covid-19, сняты в Словении. Об этом вчера, 15 июня, заявило правительство страны в лице своего пресс-секретаря Майи Братусы.

— Эпидемиологическая ситуация в Словении благоприятна, благодаря всем тем, кто соблюдал меры и решил сделать вакцинацию, — заявила на пресс-конференции пресс-секретарь.

Государственные служащие больше не будут получать бонусы в размере 65 процентов от их зарплаты. Однако медицинским и социальным работникам, которые работают в непосредственном контакте с пациентами, по-прежнему положена 30-процентная надбавка к базовой зарплате. Об этом заявил государственный секретарь Министерства труда, семьи, социальных дел и равноправия Матея Рибич.

Кроме того, в кафе, барах и ресторанах, а также на массовых мероприятиях по-прежнему следует соблюдать дистанцию из расчета 10 квадратных метров на человека с максимальной нагрузкой 75%.

В минувшее воскресенье, 13 июня, в Словении было подтверждено только 24 случая заражения, что является самым низким показателем с августа прошлого года.

По данным Национального института общественного здравоохранения, к настоящему времени полностью вакцинирован 552 551 словенец, что составляет 26,3 процента населения.

А между тем, Национальная академия наук Украины не исключает, что новая Covid-волна может начаться с востока Украины.