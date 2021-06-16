Рассчитывать на окончание эпидемии в стране мы сможем только тогда, когда вакцинами против Covid-19 иммунизируется не меньше чем 70% населения, написал на своей странице в Facebook заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыженко.

— Каждый день бываю в реанимации и вижу, как страдают больные с Covid-19,- поделился впечатлениями известный врач.

По его словам, у тяжелых пациентов сначала происходит поражение легких, затем печени, сердца, мозга и других органов. Человек, как правило, зарабатывает постковидный синдром.

Всего в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова поступило 2 тыс. тяжелых пациентов, треть из которых попали в реанимацию.

— В настоящее время эпидемия продолжается. Поэтому я советую всем обязательно вакцинироваться, — отметил Сергей Рыженко

В разгар сезона отпусков очень актуальным стал вопрос, какими вакцинами против Covid-19 нужно привиться, чтобы не было проблем на границах. В нашем материале — ответ на этот вопрос.

Источник: Сергей Рыженко