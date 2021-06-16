Медики и фармацевты из Великобритании открыли новый метод лечения коронавируса с помощью смеси антител. Это повышает шансы на выздоровление людей с тяжелой формой Covid-19.

Лечение состоит из смеси двух различных видов моноклинальных антител, которые получают в лабораторных условиях. Вещество вводят внутривенно, чтобы нейтрализовать вирус, а не ослабить воспалительную реакцию организма на него.

Исследование программы Recovery Trial свидетельствует о том, что этот метод лечения помог трети пациентов с тяжелым течением Covid-19. Специалисты отметили, что лечение спасает жизни шестерых человек на каждые 100 пациентов.

Около 10 тыс. жителей Великобритании приняли участие в исследовании лечения. Согласно результатам, оно снижает риск смерти от вируса, продолжительность пребывания в больнице и пациенты не нуждаются в применении аппарата искусственной вентиляции легких.

— Введение этой комбинации двух антител путем внутривенной инфузии фактически снижает риск смерти на одну пятую. Мы обнаружили, что теперь можем использовать противовирусное лечение. В данном случае — антитела, у пациентов, у которых имеется шанс умереть без лечения на уровне одного из трех, и мы можем снизить этот риск для них, – отметил руководитель исследовательской группы сэр Мартин Ландрей.

Он добавил, что препарат полезен именно для тех пациентов, у кого не вырабатываются антитела самостоятельно.

Стоимость этого лечения составляет от 1 до 2 тыс. фунтов, это примерно от 37 тыс. до 80 тыс. грн.

Кроме того, компания Pfizer разрабатывает препарат для лечения тяжелого течения Covid-19. Исследователи пытаются воздействовать непосредственно на SARS-CoV-2, то есть на сам вирус.

Источник: BBC