Если в вашей голове беспрерывно звучит один и тот же мотивчик, не спешите нервничать по этому поводу. Потому что музыка на самом деле помогает нам не забыть важные и значимые моменты нашей жизни. Во всяком случае к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в США.

— Ученые уже давно знают, что музыка вызывает автобиографические воспоминания, которые относятся к числу тех эмоциональных переживаний, которые люди ценят больше всего, — отметил профессор психологии Петр Джаната.

Что до сих пор не было понято, так это, как эти воспоминания формируются и потом становятся настолько прочными, что даже прослушивание небольшой части песни может вызвать яркую эмоцию.

Исследователи работали с тридцатью разными людьми в каждом из трех экспериментов в течение трех разных дней с интервалом в несколько недель. Сначала испытуемые слушали незнакомую музыку, которую затем повторяли через неделю, но же в сочетании с незнакомыми фрагментами фильмов. Ни у кого из участников не было формального музыкального образования.

В результате выяснилось, что, чем чаще мелодия проигрывается в голове человека, тем точнее становится память на эту мелодию и, что особенно важно, тем больше деталей человек запоминает из фильма, с которым эта мелодия была сопряжена.

— Мы обычно думаем об ушных червях как о неприятностях, не зависящих от нас, но наши результаты показывают: ушные черви — это естественный процесс памяти, помогающий сохранить недавний опыт в долговременной памяти, — отметил один из авторов проекта.

Авторы заявили, что намерены продолжить исследование. По их мнению, в конечном итоге оно может привести к разработке нефармацевтических, музыкальных вмешательств, которые помогут пациентам, страдающим деменцией и другими неврологическими расстройствами, лучше запоминать события, людей и повседневные задачи.

А вот у других ученых — совершенно противоположное мнение по поводу ушных червей. В частности, он раскритиковали и признали крайне вредным привычку слушать перед сном музыку.