Сезонные овощи, ягоды и фрукты могут не только обогатить организм витаминами, но и вызвать проблемы со здоровьем, в частности отравление.
В Минздраве рассказали, чем грозят эти продукты и как уберечься от негативных последствий.
Какой вред могут нести сезонные овощи и фрукты
— На их кожуре могут быть бактерии, среди которых — сальмонелла, кишечная палочка или листерия. Они вызывают кишечные инфекции. Также грязными могут быть руки, — пишет пресс-служба Минздрава.
Как не отравиться
- мыть руки перед приемом пищи;
- мыть и чистить овощи и фрукты только под проточной чистой водой;
- мыло или другие средства для мытья таких продуктов использовать не стоит, а вот щетку можно;
- при покупке выбирать только неповрежденный товар;
- не покупать заранее порезанные овощи и фрукты;
- после мытья вытирать продукты бумажной салфеткой;
- не хранить овощи и фрукты вместе с сырым мясом.
Кто тяжелее переносит отравление
- дети до 5 лет и взрослые старше 65 лет;
- люди, у которых есть проблемы со здоровьем, или те, кто принимает лекарства;
- беременные.
Ранняя клубника
Потребление первых овощей, фруктов и ягод может нанести вред организму.
В частности, клубника может содержать нитраты.
Как выявить нитраты в ранней клубнике, читайте на нашем сайте.