Сезонные овощи, ягоды и фрукты могут не только обогатить организм витаминами, но и вызвать проблемы со здоровьем, в частности отравление.

В Минздраве рассказали, чем грозят эти продукты и как уберечься от негативных последствий.

Какой вред могут нести сезонные овощи и фрукты

— На их кожуре могут быть бактерии, среди которых — сальмонелла, кишечная палочка или листерия. Они вызывают кишечные инфекции. Также грязными могут быть руки, — пишет пресс-служба Минздрава.

Как не отравиться

мыть руки перед приемом пищи;

мыть и чистить овощи и фрукты только под проточной чистой водой;

мыло или другие средства для мытья таких продуктов использовать не стоит, а вот щетку можно;

при покупке выбирать только неповрежденный товар;

не покупать заранее порезанные овощи и фрукты;

после мытья вытирать продукты бумажной салфеткой;

не хранить овощи и фрукты вместе с сырым мясом.

Кто тяжелее переносит отравление

дети до 5 лет и взрослые старше 65 лет;

люди, у которых есть проблемы со здоровьем, или те, кто принимает лекарства;

беременные.

Ранняя клубника

Потребление первых овощей, фруктов и ягод может нанести вред организму.

В частности, клубника может содержать нитраты.

Как выявить нитраты в ранней клубнике, читайте на нашем сайте.