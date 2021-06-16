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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Как не отравиться первыми овощами и фруктами — рекомендации Минздрава

Полуниця

Сезонные овощи, ягоды и фрукты могут не только обогатить организм витаминами, но и вызвать проблемы со здоровьем, в частности отравление.

В Минздраве рассказали, чем грозят эти продукты и как уберечься от негативных последствий.

Какой вред могут нести сезонные овощи и фрукты

— На их кожуре могут быть бактерии, среди которых — сальмонелла, кишечная палочка или листерия. Они вызывают кишечные инфекции. Также грязными могут быть руки, — пишет пресс-служба Минздрава.

Как не отравиться

  • мыть руки перед приемом пищи;
  • мыть и чистить овощи и фрукты только под проточной чистой водой;
  • мыло или другие средства для мытья таких продуктов использовать не стоит, а вот щетку можно;
  • при покупке выбирать только неповрежденный товар;
  • не покупать заранее порезанные овощи и фрукты;
  • после мытья вытирать продукты бумажной салфеткой;
  • не хранить овощи и фрукты вместе с сырым мясом.
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Кто тяжелее переносит отравление

  • дети до 5 лет и взрослые старше 65 лет;
  • люди, у которых есть проблемы со здоровьем, или те, кто принимает лекарства;
  • беременные.

Ранняя клубника

Потребление первых овощей, фруктов и ягод может нанести вред организму.

В частности, клубника может содержать нитраты.

Как выявить нитраты в ранней клубнике, читайте на нашем сайте.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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