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Людмила Грубник |

Как пациентам с сахарным диабетом получить лекарства — алгоритм действий от Минздрава

Діабет

В Украине от диабета II типа страдают около 1 млн граждан. В то же время около 200 тыс. — болеют диабетом I типа и являются инсулинозависимыми. В Минздраве рассказали, как людям с сахарным диабетом получить необходимые лекарства.

Алгоритм действий при получении препаратов:

  • сначала пациенту нужно обратиться к врачу-эндокринологу, у которого он стоит на учете, он вносит информацию о человеке в соответствующий реестр и выписывает рецепт;
  • взяв рецепт, гражданин приходит в аптеку и получает инсулин бесплатно или с небольшой доплатой (зависит от категории больного, вида и формы выпуска препарата инсулина).
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В то же время получить необходимые лекарства можно в аптеках, с которыми в Минздраве заключены соглашения.

Информацию о них можно получить у врача.

Лечение диабета

Врач-эндокринолог Екатерина Вакалюк рассказала об основных причинах и лечении диабета II типа.

Какие симптомы болезни, и как лечить диабет, читайте на нашем сайте.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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