Как пациентам с сахарным диабетом получить лекарства — алгоритм действий от Минздрава

В Украине от диабета II типа страдают около 1 млн граждан. В то же время около 200 тыс. — болеют диабетом I типа и являются инсулинозависимыми. В Минздраве рассказали, как людям с сахарным диабетом получить необходимые лекарства.

Алгоритм действий при получении препаратов:

сначала пациенту нужно обратиться к врачу-эндокринологу, у которого он стоит на учете, он вносит информацию о человеке в соответствующий реестр и выписывает рецепт;

взяв рецепт, гражданин приходит в аптеку и получает инсулин бесплатно или с небольшой доплатой (зависит от категории больного, вида и формы выпуска препарата инсулина).

В то же время получить необходимые лекарства можно в аптеках, с которыми в Минздраве заключены соглашения.

Информацию о них можно получить у врача.

Лечение диабета

Врач-эндокринолог Екатерина Вакалюк рассказала об основных причинах и лечении диабета II типа.

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