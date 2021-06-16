В Украине около 20 тыс. человек ежегодно умирает от рака кишечника. Это очень агрессивная болезнь.

Что делать, чтобы обезопасить себя от рака кишечника, рассказывает врач-эндоскопист, к.м.н. Владислав Яковенко.

Чтобы не заболеть раком кишечника, нужно учитывать всего два момента.

Первый. Вести здоровый образ жизни. Соблюдать режим работы и отдыха. Придерживаться здорового питания. Фрукты, овощи, зелень, каши должны составлять 75% вашего рациона. Откажитесь от жареных блюд, жирной, соленой, острой пищи.

Второй. Наблюдать за своим здоровьем при помощи диагностических процедур. Вовремя. Это тесты на скрытую кровь, пальцевое обследование прямой кишки, эндоскопическое исследование толстого кишечника, колоноскопия, при помощи которой не только находят, но и удаляют новообразования.

О 10 привычках, которые уберегут вас от рака, читайте в материале Факты ICTV.