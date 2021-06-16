В Укрзализныце начали комплексную вакцинацию железнодорожников от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. На первом этапе железнодорожники смогут получить прививки в городе Киев.

— Укрзализныця — одна из первых государственных компаний, которая начинает массовую вакцинацию своих работников. Сейчас будет использоваться вакцина Pfizer/BioNTech. После вакцинации в Киеве начнут приобщаться другие города,- отметили в пресс-службе.

Препарат от коронавируса, который будут использовать в компании, одобрен для использования в ЕС и является основанием для получения цифрового Сovid-сертификата международного образца. Он позволит путешествовать в страны ЕС.

Сотрудники киевских подразделений АО Укрзализныця могут зарегистрироваться с помощью корпоративного канала информирования сотрудников АО Укрзализныця — цифрового ассистента Букса. Помощник железнодорожника.

Дату и время проведения прививки определят после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективной прививке против Covid-19.

Вакцинация в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты. В стране уже работает более 50 центров массовой вакцинации, которые ежедневно делают практически 50 тыс. прививок.

За сутки, 15 июня, в Украине вакцинировали 62 591 человека: первой дозой вакцины — 35 462 человека, второй дозой – 27 129 человек. С 24 февраля в Украине проведено 1 543 263 прививок.

Источник: Укрзализныца