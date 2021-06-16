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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Какими вакцинами следует прививаться, чтобы пересечь границу Украины

Какими вакцинами следует прививаться, чтобы пересечь границу Украины

Люди, которые имеют документ с подтверждением о прохождении полного курса вакцинации от Covid-19, могут пересечь государственную границу Украины, а также они освобождаются от самоизоляции.

Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

Сейчас к перечню вакцин, которые разрешила ВОЗ, относятся:

  • Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer / BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием воротнички;
  • AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием Астразенека;
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированной в Украине под названием Ковішелд;
  • CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием Коронавак;
  • Janssen, или Johnson &Johnson, (Ad26. COV2.S, JNJ-78436735);
  • mRNA-1273 производства Moderna;
  • BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Список вакцин может дополняться по мере того, как организация изучает и одобряет другие препараты против коронавируса.

В Минздраве отметили, что вакцина Спутник V, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не входит в список одобренных ВОЗ вакцин. Поэтому вакцинация этим препаратом не дает право на въезд в Украину.

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Кроме того, согласно постановлению КМУ от 08 февраля 2021 года № 95, регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики Covid-19, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается.

Ранее в Госпогранслужбе отметили, что иностранцам и лицам без гражданства, кроме обязательного полиса страхования от коронавируса, нужно иметь: отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, которые входят в перечень одобренных ВОЗ. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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