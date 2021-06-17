Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию от коронавируса иностранцев, работающих в Финляндии. Это также касается украинцев.

Об этом сообщили в посольстве Финляндии в Украине.

— Граждане Украины могут обратиться за прививкой против Covid-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают, — отметили в ведомстве.

В посольстве также подчеркнули, что доступность вакцин и прививочной кампании различается в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности получить прививку иностранцу принимают муниципальные органы здравоохранения.

Вакцинация в Польше

Польская национальная программа вакцинации от коронавируса предусматривает возможность получить прививку людям, не имеющим польского гражданства. Прививки от коронавируса украинцам, проживающим в Польше на законных основаниях, предоставляются бесплатно.

Подробнее о том, как граждане Украины могут вакцинироваться в Польше — в материале Фактов ICTV.

Источник: посольство Финляндии в Украине