Эксгибиционизм как нетипичное сексуальное поведение отдельных людей активно распространяется в сети вместе с цифровизацией общества и приобретает новые формы. Фото половых органов, контент 18+ можно встретить не только в частных переписках, но и в общем доступе на страницах людей.

О виртуальном эксгибиционизме, его проявлениях и как не стать жертвой такого человека Фактам ICTV рассказал кандидат психологических наук, доцент, декан гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского ХАИ Максим Жидко.

— Можем ли мы на данном этапе говорить о появлении виртуального эксгибиционизма?

— Последние несколько десятилетий человечество стремительно оцифровывается. В связи с этим что-то привычное нам навсегда исчезает, что-то — трансформируется в новые формы.

Сегодня многочисленные исследователи человеческой сексуальности констатируют возникновение так называемой цифросексуальности — сексуальности, которая возникает и развивается в виртуальной среде.

В этом смысле то, что вы называете виртуальным эксгибиционизмом, — частично это старый феномен в новой обертке, но отчасти — достаточно новое явление цифросексуальности.

— Как он проявляется? Сюда относятся случаи, когда человек отправляет свои фото кому-то целенаправленно, или любое оголение в сети?

Эксгибиционизм — это форма нетипичного сексуального поведения, при котором удовлетворение достигается путем демонстрации табуированных в данном обществе частей тела или действий сексуального характера незнакомым людям, а также в публичном пространстве.

Данные сексопатологии свидетельствуют, что распространенность клинического эксгибиционизма у мужчин составляет приблизительно 2-4%, у женщин она ниже. Проявления эксгибиционизма обычно начинаются в подростковом возрасте.

Большинство взрослых эксгибиционистов женаты, но брак часто не удовлетворяет их.

Что касается распространения этого явления в сети, то так называемые дикпики (фото мужских половых органов) или пусипики (фото женских половых органов) без последующих маркетинговых действий можно считать проявлением либо традиционного эксгибиционизма, либо психологического инфантилизма.

В то же время сюда нельзя отнести коммерческий контент 18+, который продвигает бизнес в сети (веб-каминг, ресурсы OnlyFans, PornHub).

Также виртуальным эксгибиционизмом не является обмен нюдсами (изображениями полностью или частично обнаженного тела) между подростками. Под влиянием массовой культуры таким образом они демонстрируют свою “раскованность”, “серьезность”, “взрослость”.

— Как это работает в сети? От чего эксгибиционист получает удовольствие?

— Мотивация виртуального эксгибиционизма разнообразна. Тут и неуверенность в собственных гениталиях, и самоутверждение за счет других, и неадекватные попытки сделать комплимент.

Прежде всего виртуального эксгибициониста в демонстрации своего тела в социальных сетях привлекает иллюзия абсолютной свободы, ведь в качестве объекта доступны практически все пользователи. А еще —комфорт. Согласитесь, сидеть дома за клавиатурой или смартфоном приятнее, чем торчать в лесу или на улице.

Кроме того, в переписке вряд ли внезапно появится нежелательный свидетель или наряд патрульной полиции.

Еще раз скажу — главный кайф извлекается из фантазии, а не реального взаимодействия. Многие мессенджеры позволяют увидеть, что получатель прочитал сообщение, и этого зачастую достаточно.

А если жертва еще и начала реагировать, писать гневные ответы, ставить дизлайки, банить, жаловаться, то это двойное удовольствие.

— Как виртуальный эксгибиционист может выбирать своих жертв?

— Если кратко, то основываясь на своих сексуальных фантазиях.

Здесь имеют значение и характеристики внешности, и информация, которую пользователь размещает в сети.

— Кто находится в группе риска?

— Важно то, насколько потенциальная жертва обладает навыками цифровой безопасности и критического мышления.

Поэтому наиболее уязвимыми для таких людей являются дети и подростки, которые легко поддаются на манипуляции, связанные с самоутверждением.

— Что делать, чтобы не стать жертвой или не привлечь внимание?

— Прежде всего, не стоит бояться. Как и в реальной жизни, виртуальные эксгибиционисты часто пасуют, когда сталкиваются не с той реакцией, на которую рассчитывали.

Поэтому соблюдайте меры цифровой гигиены и в случае эксцесса не бойтесь реагировать быстро и однозначно.

Например, высмеивание фотографий резко снижает эксгибиционистскую активность. Также можно заносить адресата в черный список.

— Можно ли бороться с виртуальным эксгибиционизмом?

— На законодательном уровне я бы порекомендовал воспользоваться опытом Германии. В немецком уголовном кодексе есть параграф 184 о распространении порнографических записей (к таким записям относятся и дикпики).

Согласно ему, тот, кто предоставляет подобную продукцию получателю, об этом не просившему, совершает преступление (даже если получатель совершеннолетний). В качестве наказания используется денежный штраф или лишение свободы вплоть до одного года.

На уровне гражданского общества для помощи пострадавшим от виртуального эксгибиционизма была создана платформа Dickstinction.com. На ней указывают дату получения дикпика, загружают скриншот, называют ник отправителя (если эротическое послание не анонимное), а также свой адрес.

Программа вносит данные в уже заготовленный юристами текст обращения в прокуратуру. Через несколько минут женщина бесплатно получает pdf-файл и может отправлять его в местный полицейский участок.

На индивидуальном уровне можно писать петиции (как Александра Туетен, собравшая 20 000 подписей под своим обращением в Facebook), устраивать экспозиции (как американка Уитни Белл, которая собрала 200 штук дикпиков), закидывать отправителя в ответ чужими фотографиями членов, подписывая “мой больше” (как британка Саманта Моудсли) или снимать видео с рассказами о чувствах (как это сделал YouTube-блогер Дейви Вейви).

Главное помнить, что мы являемся авторами собственной жизни, и не давать никому возможности конструировать ее так, как этого хочется им.

Интернет-гигиена

Огромную часть времени современный человек проводит в сети, откуда черпает информацию, где работает и отдыхает.

В связи с этим стоит помнить о безопасности и интернет-гигиене.

Подробнее о гигиене в интернете читайте на Фактах ICTV.

Фото: Максим Жидко, Freepik